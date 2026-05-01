İş yeri sahibinden hırsıza çağrı: "Çaldığını getirirsen şikayetçi olmayacağım" | Video

01 Mayıs 2026 | 15:57

Samsun'un İlkadım ilçesinde gece saatlerinde iş yerinin yanına kamyonetle gelen kimliği belirsiz bir şahıs, çeşitli malzemeleri çalarak kayıplara karışırken, işyeri sahibi hırsıza seslenerek, çaldığını getirirse şikayetçi olmayacağını söyledi.

Olay, İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir iş yerinin yanına gelen şahıs, burada bulunan malzemeleri kamyonete yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi Ferit Katar, hırsızlık olayını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde hırsızlık anlarının saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Ferit Katar, çalınan malzemelerin kartonlar, raf demirleri, sepetler ve çocuğuna ait scooter olduğunu belirterek, "Akşam dükkanımı kapattıktan sonra buraya gelen kişi yan taraftaki malzemeleri almış. Kartonlar, raf demirleri, sepetler ve çocuğumun scooterını götürmüş. Bu kişi iki gün içinde eşyaları getirirse şikayetçi olmayacağım. Getirmezse elimde kamera görüntüleri var, gidip şikayetçi olacağım" dedi.
