İş yeri sahibinden hırsıza çağrı: "Çaldığını getirirsen şikayetçi olmayacağım" | Video
01 Mayıs 2026 | 15:57
Samsun'un İlkadım ilçesinde gece saatlerinde iş yerinin yanına kamyonetle gelen kimliği belirsiz bir şahıs, çeşitli malzemeleri çalarak kayıplara karışırken, işyeri sahibi hırsıza seslenerek, çaldığını getirirse şikayetçi olmayacağını söyledi.
Ferit Katar, çalınan malzemelerin kartonlar, raf demirleri, sepetler ve çocuğuna ait scooter olduğunu belirterek, "Akşam dükkanımı kapattıktan sonra buraya gelen kişi yan taraftaki malzemeleri almış. Kartonlar, raf demirleri, sepetler ve çocuğumun scooterını götürmüş. Bu kişi iki gün içinde eşyaları getirirse şikayetçi olmayacağım. Getirmezse elimde kamera görüntüleri var, gidip şikayetçi olacağım" dedi.
