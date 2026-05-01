Bursa'da kaçak tütün operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçirildi | Video

Bursa'da kaçak tütün operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçirildi
01 Mayıs 2026 | 10:31

Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda milyonlarca bandrolsüz makaron ve tonlarca tütün ürünü ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik düzenlenen operasyonda büyük miktarda kaçak ürün ele geçirildi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bir şüpheliye ait işyeri, depo ve araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 2 milyon 45 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 874 paket bandrolsüz sigara, 61 bin 380 adet makarona basılmış sigara, 115 kilogram açık kıyılmış tütün, 218 kilogram bandrollü sarmalık tütün, 32 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 110 bin 500 adet boş sigara kutusu ele geçirildi. Ayrıca 2 sigara basma makinesi, 1 kompresör, 1 jelatin makinesi ve 2 rulo jelatine de el konuldu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Taksim Meydanı’na çıkan yollar 1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatıldı | Video 02:05
Taksim Meydanı'na çıkan yollar 1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatıldı | Video 01.05.2026 | 08:46
Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 26 yaralı | Video 01:08
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 26 yaralı | Video 01.05.2026 | 08:08
İstanbul’da 1 Mayıs önlemleri: Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatıldı | Video 01:57
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri: Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatıldı | Video 01.05.2026 | 08:07
Şişli’de 1 Mayıs nedeniyle güvenlik önlemleri alındı | Video 01:31
Şişli'de 1 Mayıs nedeniyle güvenlik önlemleri alındı | Video 01.05.2026 | 08:07
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soruya bakın ne yanıt verdi! 03:27
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soruya bakın ne yanıt verdi! 30.04.2026 | 23:57
Adana’da yamaç paraşütü kazası: Ağaçta mahsur kaldı 00:25
Adana’da yamaç paraşütü kazası: Ağaçta mahsur kaldı 30.04.2026 | 22:16
Ankara’da seyir halinde bir araçta yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi 00:11
Ankara’da seyir halinde bir araçta yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi 30.04.2026 | 20:47
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 3 yaralı 01:06
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 3 yaralı 30.04.2026 | 19:34
1 çocuğun hayatını kaybettiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:56
1 çocuğun hayatını kaybettiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.04.2026 | 16:20
Avcılar’da hırsızlara karşı yapılan büyük operasyonda 23 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Avcılar'da hırsızlara karşı yapılan büyük operasyonda 23 şüpheli yakalandı | Video 30.04.2026 | 14:45
İzmir’de 23 yaşındaki genç kız, burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetti! | Video 02:02
İzmir'de 23 yaşındaki genç kız, burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetti! | Video 30.04.2026 | 14:36
Iğdır’da siber suç operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 00:19
Iğdır'da siber suç operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 30.04.2026 | 14:05
Şanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 42 gözaltı | Video 02:27
Şanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 42 gözaltı | Video 30.04.2026 | 13:33
Ambulansla taksinin çarpıştığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video 00:10
Ambulansla taksinin çarpıştığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video 30.04.2026 | 13:17
Cami duvar boşluğundaki sır yüzyıllar sonra ortaya çıktı | Video 04:39
Cami duvar boşluğundaki sır yüzyıllar sonra ortaya çıktı | Video 30.04.2026 | 11:24
Bursa’da 25 yaşındaki avukata silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı | Video 03:51
Bursa’da 25 yaşındaki avukata silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı | Video 30.04.2026 | 11:18
Maskeli beşler girdikleri işletmelerde çelik kasaları böyle patlattı | Video 00:38
Maskeli beşler girdikleri işletmelerde çelik kasaları böyle patlattı | Video 30.04.2026 | 11:00
Bağcılar’da 6. sınıf öğrencisi kız öğrenciye İETT otobüsü çarptı: Kaza anı kamerada! | Video 02:03
Bağcılar'da 6. sınıf öğrencisi kız öğrenciye İETT otobüsü çarptı: Kaza anı kamerada! | Video 30.04.2026 | 10:46
Bursa’da zincirleme kaza: 3 araç hurdaya döndü | Video 00:21
Bursa'da zincirleme kaza: 3 araç hurdaya döndü | Video 30.04.2026 | 10:26

