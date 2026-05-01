Bursa'da kaçak tütün operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçirildi | Video
01 Mayıs 2026 | 10:31
Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda milyonlarca bandrolsüz makaron ve tonlarca tütün ürünü ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Yapılan aramalarda; 2 milyon 45 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 874 paket bandrolsüz sigara, 61 bin 380 adet makarona basılmış sigara, 115 kilogram açık kıyılmış tütün, 218 kilogram bandrollü sarmalık tütün, 32 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 110 bin 500 adet boş sigara kutusu ele geçirildi. Ayrıca 2 sigara basma makinesi, 1 kompresör, 1 jelatin makinesi ve 2 rulo jelatine de el konuldu.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
