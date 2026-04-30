Video Yaşam Maskeli beşler girdikleri işletmelerde çelik kasaları böyle patlattı | Video
Maskeli beşler girdikleri işletmelerde çelik kasaları böyle patlattı | Video

Maskeli beşler girdikleri işletmelerde çelik kasaları böyle patlattı | Video

30 Nisan 2026 | 11:10

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki ayrı işletmede çelik kasaların çalındığı hırsızlık olayları, Jandarma dedektiflerinin 2 ay süren titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. 126 saatlik kamera kaydı ve 16 bin plaka üzerinde yapılan incelemeler sonucu olayı gerçekleştiren maskeli 5 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şubat 2026'da meydana gelen ve maddi değeri 2 milyon lira olan olayların ardından harekete geçti. Kestel bölgesinde geniş çaplı saha araştırması başlattı. İlçe genelindeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, şüphelilerin olay sonrası kaçış güzergahları adım adım takip edildi. Görüntülerden elde edilen ipuçlarıyla yaklaşık 16 bin araç plakası sorgulandı. Yapılan analizler sonucunda olaylarda 2 farklı aracın kullanıldığı kesinleşti.

Araçların hareketleri gün gün izlenerek teknik ve fiziki takip derinleştirildi. Şüphelilerin olay öncesi keşif yaptığı, gece saatlerinde işletmelere girerek çelik kasaları hedef aldığı ve kısa sürede olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Tüm verilerin birleştirilmesiyle kimlikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
