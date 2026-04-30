Video Yaşam Bakırköy'de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı; kaza kamerada: 6 yaralı | Video
Bakırköy'de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı; kaza kamerada: 6 yaralı | Video

Bakırköy'de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı; kaza kamerada: 6 yaralı | Video

30 Nisan 2026 | 07:45

İstanbul Bakırköy, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce motosiklete çarptı, daha sonra da refüjü aşarak yan yolda bulunan kafeye girdi. Kazada kafedeki 5 müşteri ile birlikte 6 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Yenibosna metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Topkapı istikametine seyir halinde bulunan Muhammet İ.'nin kullandığı 34 ZU 8903 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce aynı yönde giden motosiklete çarptı, daha sonra da refüjü aşarak kafeye girdi. Kazada kafede bulunan 5 müşteri ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza sonrası yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada kafede oturan müşteriler de kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 5 müşteriye ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri kaza yapan otomobil sürücüsü Muhammet İ.'ye de müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Polis ekipler ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri araçta bir süre tedbir amaçlı inceleme yaptı. Kafenin içine giren otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Hızla gelen otomobilin önce motosiklete çarptığı daha sonra da refüjü aşarak kafeye yöneldiği anlar görüntülerde yer aldı.

Kaza sonrası sürücü kaçtı, yaşlı çift geldi: Polisi ikna etmek için dakikalarca dil döktü | Video 03:08
Kaza sonrası sürücü kaçtı, yaşlı çift geldi: Polisi ikna etmek için dakikalarca dil döktü | Video 30.04.2026 | 07:37
Muğla’da iki kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:57
Muğla'da iki kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 30.04.2026 | 07:35
Bakırköy’de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı; kaza kamerada: 6 yaralı | Video 00:37
Bakırköy'de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı; kaza kamerada: 6 yaralı | Video 30.04.2026 | 07:35
Kavga ettikleri kişileri araçla ezdiler: 1 ölü, 1 yaralı |Video 00:17
Kavga ettikleri kişileri araçla ezdiler: 1 ölü, 1 yaralı |Video 30.04.2026 | 07:35
İzmir’deki tır faciasının görüntüleri ortaya çıktı 01:48
İzmir’deki tır faciasının görüntüleri ortaya çıktı 30.04.2026 | 00:43
Ahırdan kaçan danalar oto tamirciyi bastı, o anlar kamerada 00:33
Ahırdan kaçan danalar oto tamirciyi bastı, o anlar kamerada 29.04.2026 | 23:40
Yasadışı bahis operasyonu: İBAN kullandıran 3 kişi yakalandı | Video 00:33
Yasadışı bahis operasyonu: İBAN kullandıran 3 kişi yakalandı | Video 29.04.2026 | 16:19
İstanbul’da bir işletmeye zarf içinde mermi ve tehdit mektubu gönderen 6 şüpheli yakalandı | Video 00:27
İstanbul’da bir işletmeye zarf içinde mermi ve tehdit mektubu gönderen 6 şüpheli yakalandı | Video 29.04.2026 | 14:51
Beyoğlu’nda kavga bahanesiyle yankesicilik yaptılar | Video 00:44
Beyoğlu'nda kavga bahanesiyle yankesicilik yaptılar | Video 29.04.2026 | 14:31
Büyükçekmece’de eşinin tartıştığı sürücüyü tehdit edip otomobiline zarar verdiler | Video 02:41
Büyükçekmece'de eşinin tartıştığı sürücüyü tehdit edip otomobiline zarar verdiler | Video 29.04.2026 | 14:31
Bartın’da çok sayıda öğrencinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:09
Bartın'da çok sayıda öğrencinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.04.2026 | 12:18
Bursa’da kanlı pusu! Genç avukatın hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada | Video 01:42
Bursa'da kanlı pusu! Genç avukatın hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada | Video 29.04.2026 | 12:11
Hakkında 35 yıl 10 ay hapis kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü Bahçelievler’de yakalandı | Video 00:15
Hakkında 35 yıl 10 ay hapis kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü Bahçelievler'de yakalandı | Video 29.04.2026 | 11:34
Önce bariyere, ardından otoyol çalışanlarına çarptı: O anlar kamerada | Video 00:06
Önce bariyere, ardından otoyol çalışanlarına çarptı: O anlar kamerada | Video 29.04.2026 | 10:58
Gaziantep’te yollarda dilencilik ve satıcılık yapan şahıslara operasyon: 14 gözaltı | Video 00:51
Gaziantep'te yollarda dilencilik ve satıcılık yapan şahıslara operasyon: 14 gözaltı | Video 29.04.2026 | 10:39
Maltepe’de sokak ortasında dehşet anları kamerada: Tartıştığı kadını yumruklayarak darbetti! | Video 02:28
Maltepe'de sokak ortasında dehşet anları kamerada: Tartıştığı kadını yumruklayarak darbetti! | Video 29.04.2026 | 10:31
Bartın’da öğrencileri taşıyan otobüs, otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var! | Video 00:27
Bartın'da öğrencileri taşıyan otobüs, otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var! | Video 29.04.2026 | 09:54
Kuralları hiçe sayarak plakasını kapatan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 00:41
Kuralları hiçe sayarak plakasını kapatan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 29.04.2026 | 09:24
Artvin’de tünelde 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:08
Artvin'de tünelde 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 29.04.2026 | 08:45
Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde dolu ve sağanak etkili oldu | Video 01:35
Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde dolu ve sağanak etkili oldu | Video 29.04.2026 | 08:36

