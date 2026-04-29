Kuralları hiçe sayarak plakasını kapatan sürücüye 140 bin TL ceza | Video

29 Nisan 2026 | 09:54

Hatay'da ağır tonajlı araçların girişinin yasak olduğu bölgeye giren ve kameralara yakalanmamak için plakasını kapatan tır sürücüsüne 140 bin TL ceza uygulandı.