Prof. Dr. Bülent Karabulut: '10 kanser hastanın 3'ünde tam şifayı yakalıyoruz'
28 Nisan 2026 | 11:16
TÜRK Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Karabulut ise "Kanser eşittir ölüm değil" diyerek, şunları söyledi: "Biz günlük hayatımızda immünoterapilere, biyolojik ajan dediğimiz damardan uygulanan akıllı serumlara ya da ağızdan kullanılan haplara geçtiğimiz dönemi çok canlı yaşadık. Eskiden sadece 'Ömrünü biraz uzatabilir miyim' diye başlayan hikaye, hastalığı kronikleştirme hevesine kadar gelmişti. Şimdi birçok tedavide hayal etmenin ötesine geçtik. Kanser yenilikçi tedavilerle önce kronik bir hastalığa dönüştürüldü. Şimdi ise 'iyileşmesi imkansız' denilen birçok kanser türünde 5 hastadan birinde ya da 10 hastanın 3'ünde tam şifayı yakalıyoruz."
