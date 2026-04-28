Seyrantepe'de trafik levhasına çapıp takla atan araç kamerada | Video 28 Nisan 2026 | 09:34

Kaza, 20 Nisan Pazartesi günü saat 17.50 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fatih E. yönetimindeki hafif ticari araç, caddede ilerlediği sırada refüjde bulunan trafik levhası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak devrildi. Aynı yönde ilerleyen İlyas M. idaresindeki araç ise devrilen araca arkadan çarptı.

TAKLA ATAN ARACA ARKADAN ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada İlyas M. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan Fatih E.'nin kontrollerde alkolsüz olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.