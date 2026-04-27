Karaburun sahilde ceset bulundu | Video
27 Nisan 2026 | 15:50
İstanbul Arnavutköy Karaburun Sahili’nde sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Deforme olduğu belirlenen ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar, dalgaların kıyıya sürüklediği bir erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Kimliği henüz tespit edilemeyen erkek cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
