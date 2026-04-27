Iğdır'da kadın ve erkek silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu | Video

27 Nisan 2026 | 13:36

Iğdır Bağlar Mahallesi'nde bir evden gelen silah sesleri üzerine olay yerine giden ekipler, 1'i kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın cinayet ve intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.