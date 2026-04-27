Iğdır'da kadın ve erkek silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu | Video

27 Nisan 2026 | 13:36

Iğdır Bağlar Mahallesi'nde bir evden gelen silah sesleri üzerine olay yerine giden ekipler, 1'i kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın cinayet ve intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Iğdır'da gece saatlerinde yaşanan olayda bir kadın ve bir erkek evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, Bağlar Mahallesi Güzide Caddesi'ndeki bir evden silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin eve girmesiyle Azerbaycan uyruklu Maise Bayramova ile Ali Mamak'ın silahla vurulmuş halde yerde yattığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili ilk değerlendirmelerde, Ali Mamak'ın Bayramova'yı silahla öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı inceleme başlattı.
