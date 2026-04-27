Şişhane’de otomobilin çarptığı motosikletin durağa daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 1 ölü 3 yaralı | Video

27 Nisan 2026 | 14:21

İstanbul Şişhane'de Yusuf A. (36) yönetimindeki otomobilin çarptığı motosiklet sürüklenerek otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar (37) hayatını kaybetti, motosiklette bulunan Betül Ü. (23) ile yaya Nazlı Eylül A. (20) ve Arda Y. (19) yaralandı. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 20 Nisan Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Şişhane Bedrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yusuf A. yönetimindeki 34 FLA 78 plakalı araç, caddede ilerlediği sırada aynı yönde seyreden Rıdvan Acar yönetimindeki 34 KUT 519 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürüklenerek otobüs durağında bekleyen yayaların arasına daldı.

MOTOSİKLET DURAĞA DALDI

Kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar ağır yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Betül Ü. ile durakta bekleyen Nazlı Eylül A. ve Arda Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rıdvan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Betül Ü. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Nazlı Eylül A. ile Arda Y. ise Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Diğer yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yusuf A.'nın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yusuf A. 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

Ankara Ulus’ta yıkım çalışması sırasında binanın önündeki platform caddeye yıkıldı | Video 02:08
Ankara Ulus'ta yıkım çalışması sırasında binanın önündeki platform caddeye yıkıldı | Video 27.04.2026 | 14:15
Arnavutköy sahilinde erkek cesedi bulundu | Video 00:42
Arnavutköy sahilinde erkek cesedi bulundu | Video 27.04.2026 | 14:00
Samsun’da koliden ve halıdan silah çıktı | Video 00:51
Samsun'da koliden ve halıdan silah çıktı | Video 27.04.2026 | 13:47
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:40
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 27.04.2026 | 13:47
Iğdır’da kadın ve erkek silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu | Video 00:31
Iğdır'da kadın ve erkek silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu | Video 27.04.2026 | 13:34
İstanbul’da sahte altın soruşturması; yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:42
İstanbul'da sahte altın soruşturması; yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 27.04.2026 | 13:24
Zonguldak’ta karşı şeride geçen araç refüje çarptı... O anlar kamerada | Video 01:21
Zonguldak'ta karşı şeride geçen araç refüje çarptı... O anlar kamerada | Video 27.04.2026 | 13:21
Önce konuştu, sonra çarptı: O anlar kamerada | Video 01:18
Önce konuştu, sonra çarptı: O anlar kamerada | Video 27.04.2026 | 11:55
Eskişehir’de lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı | Video 03:36
Eskişehir'de lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı | Video 27.04.2026 | 11:51
Giresun’da yanan evdeki Kur’an-ı Kerim zarar görmedi | Video 01:45
Giresun'da yanan evdeki Kur’an-ı Kerim zarar görmedi | Video 27.04.2026 | 11:49
Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 04:23
Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 27.04.2026 | 11:45
Alkollü Galatasaraylı taraftar Aslantepe’yi birbirine kattı: Derbi öncesi aracını polislerin üzerine sürüp kaçtı 03:16
Alkollü Galatasaraylı taraftar Aslantepe’yi birbirine kattı: Derbi öncesi aracını polislerin üzerine sürüp kaçtı 27.04.2026 | 11:39
Kadıköy hırsızları yakalandı: Eve girip arabayı bile çaldılar | Video 00:48
Kadıköy hırsızları yakalandı: Eve girip arabayı bile çaldılar | Video 27.04.2026 | 11:17
Kartal’daki vahşi cinayetin zanlısı kamerada | Video 01:06
Kartal'daki vahşi cinayetin zanlısı kamerada | Video 27.04.2026 | 11:10
Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku dosyasındaki sır operasyonu SABAH’a anlattı: Ankara’daki sinyal her şeyi değiştirdi! 02:08
Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku dosyasındaki sır operasyonu SABAH’a anlattı: Ankara’daki sinyal her şeyi değiştirdi! 27.04.2026 | 11:01
Eskişehir’de kaldırıma çıkan araç yayayı ezdi | Video 00:44
Eskişehir'de kaldırıma çıkan araç yayayı ezdi | Video 27.04.2026 | 10:56
Denizli’de otomobilden yol kenarına atılan kadın yardım çığlıklarıyla bulundu | Video 03:41
Denizli'de otomobilden yol kenarına atılan kadın yardım çığlıklarıyla bulundu | Video 27.04.2026 | 10:47
Çocukluk arkadaşına IBAN’ını verdi, hakkında 70 dava açıldı | Video 04:15
Çocukluk arkadaşına IBAN'ını verdi, hakkında 70 dava açıldı | Video 27.04.2026 | 10:44
Adana’da bir haftada 5 araç çalan hırsız tutuklandı: Görüntülerdeki kişi bana benziyor | Video 01:26
Adana'da bir haftada 5 araç çalan hırsız tutuklandı: "Görüntülerdeki kişi bana benziyor" | Video 27.04.2026 | 10:40

