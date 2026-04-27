Antalya'da sahte vekaletle gayrimenkul satışı yapan 14 şüpheli yakalandı
27 Nisan 2026 | 15:58

Antalya'da sahte vekaletle gayrimenkul satışı yapan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan bir vatandaş adına sahte vekalet düzenlenerek tapu müdürlüğünde gayrimenkul satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Almanya'da ikamet eden V.E.'nin Aksu ilçesinde bulunan yaklaşık değeri 120 milyon TL olan gayrimenkulünün noterden alınan sahte vekaletle Aksu Tapu Müdürlüğünde satılacağı tespit edildi.

Olayın şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenleyen polis, Aksu Tapu Müdürlüğü ve çevresinde 10 şüpheliyi suçüstü, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi ise 3 ayrı ilde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerden elde edilen 15 adet cep telefonu ve SIM karta el konuldu. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, suçüstü yakalandıkları olay dışında, iki farklı müştekiye ait toplam değeri yaklaşık 650 milyon TL olan arsaları da aynı yöntemle satmaya çalıştıkları belirlendi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 3'ü adli kontrol kararıyla bırakılırken, 11' ise tutuklandı.

4 ilde suç örgütü operasyonu: 28 tutuklama | Video 00:49
4 ilde suç örgütü operasyonu: 28 tutuklama | Video 27.04.2026 | 15:55
Karaburun sahilde ceset bulundu | Video 00:07
Karaburun sahilde ceset bulundu | Video 27.04.2026 | 15:49
Halfeti Belediyesi operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 00:54
Halfeti Belediyesi operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 27.04.2026 | 14:47
Belediye personeline satırla saldırı anı kamerada | Video 01:28
Belediye personeline satırla saldırı anı kamerada | Video 27.04.2026 | 14:43
Şişhane’de otomobilin çarptığı motosikletin durağa daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 1 ölü 3 yaralı | Video 01:32
Şişhane’de otomobilin çarptığı motosikletin durağa daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 1 ölü 3 yaralı | Video 27.04.2026 | 14:18
Ankara Ulus’ta yıkım çalışması sırasında binanın önündeki platform caddeye yıkıldı | Video 02:08
Ankara Ulus'ta yıkım çalışması sırasında binanın önündeki platform caddeye yıkıldı | Video 27.04.2026 | 14:15
Arnavutköy sahilinde erkek cesedi bulundu | Video 00:42
Arnavutköy sahilinde erkek cesedi bulundu | Video 27.04.2026 | 14:00
Samsun’da koliden ve halıdan silah çıktı | Video 00:51
Samsun'da koliden ve halıdan silah çıktı | Video 27.04.2026 | 13:47
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:40
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 27.04.2026 | 13:47
Iğdır’da kadın ve erkek silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu | Video 00:31
Iğdır'da kadın ve erkek silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu | Video 27.04.2026 | 13:34
İstanbul’da sahte altın soruşturması; yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:42
İstanbul'da sahte altın soruşturması; yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 27.04.2026 | 13:24
Zonguldak’ta karşı şeride geçen araç refüje çarptı... O anlar kamerada | Video 01:21
Zonguldak'ta karşı şeride geçen araç refüje çarptı... O anlar kamerada | Video 27.04.2026 | 13:21
Önce konuştu, sonra çarptı: O anlar kamerada | Video 01:18
Önce konuştu, sonra çarptı: O anlar kamerada | Video 27.04.2026 | 11:55
Eskişehir’de lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı | Video 03:36
Eskişehir'de lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı | Video 27.04.2026 | 11:51
Giresun’da yanan evdeki Kur’an-ı Kerim zarar görmedi | Video 01:45
Giresun'da yanan evdeki Kur’an-ı Kerim zarar görmedi | Video 27.04.2026 | 11:49
Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 04:23
Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 27.04.2026 | 11:45
Alkollü Galatasaraylı taraftar Aslantepe’yi birbirine kattı: Derbi öncesi aracını polislerin üzerine sürüp kaçtı 03:16
Alkollü Galatasaraylı taraftar Aslantepe’yi birbirine kattı: Derbi öncesi aracını polislerin üzerine sürüp kaçtı 27.04.2026 | 11:39
Kadıköy hırsızları yakalandı: Eve girip arabayı bile çaldılar | Video 00:48
Kadıköy hırsızları yakalandı: Eve girip arabayı bile çaldılar | Video 27.04.2026 | 11:17
Kartal’daki vahşi cinayetin zanlısı kamerada | Video 01:06
Kartal'daki vahşi cinayetin zanlısı kamerada | Video 27.04.2026 | 11:10

