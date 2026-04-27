Önce konuştu, sonra çarptı: O anlar kamerada | Video 27 Nisan 2026 | 11:57 Giresun'un Batlama yolu üzerinde bir aracın çarptığı kişi ağır yaralandı, olayın ardından kaçan sürücü gözaltına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Giresun Merkez Batlama Bakımevi mevkiinde meydana gelen olayda, Mehmet T. idaresindeki araç, yol kenarında bekleyen Ertan C.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ertan C. ağır yaralandı. Sürücünün ise olay yerinden aracıyla uzaklaştığı görüldü.



Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazadan kısa süre önce Mehmet T.'nin araçla gelerek Ertan C. ile konuştuğu, ardından bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Kısa süre sonra aynı araçla geri dönen sürücünün, yol kenarında beklemeye devam eden Ertan C.'ye çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertan C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olayın jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleşmesi nedeniyle, kaçan sürücü Mehmet T.'nin jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.