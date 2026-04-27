Bayrampaşa’da servis midibüsü alev alev yandı | Video

27 Nisan 2026 | 09:04

İstanbul Bayrampaşa’da seyir halindeki bir servis midibüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 07.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi Hal Kavşağı'nda ilerleyen midibüste çıktı. Seyir halindeki servis midibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler midibüsü sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken araç demir yığınına döndü. Yangın sırasında minibüsün boş olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA