Çocukluk arkadaşına IBAN'ını verdi, hakkında 70 dava açıldı | Video 27 Nisan 2026 | 10:54 Adana'da çocukluk arkadaşına IBAN'ını veren 2 çocuk babası 28 yaşındaki genç hakkında dolandırıcılıktan 70 dava açıldı. Arkadaşı yurt dışına kaçan genç, 1 yıl içerisinde 3 kere cezaevine girdi. Hakkında açılan 52 davayı kapatan genç, 18 dava için mücadele veriyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana'da yaşayan 2 çocuk babası Yasin Örs Demir, 2020 yılında çocukluk arkadaşı S.T.'nin, 'Bize hesap lazım, sana da para vereceğiz' demesi üzerine güvenip IBAN'ını verdi. 1 ay sonra bankadan aranan Demir, 'Hesabınız dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılıyor' denmesi üzerine hesabını kapattırdı. Bir süre sonra da Demir hakkında evine dolandırıcılıktan mahkeme evrakları gelmeye başladı.



Aradan geçen süreçte hakkında 70 dava açılan Yasin Örs Demir, bu davaların 52'sini kapattı ancak hakkındaki 18 davanın yargı süreci devam ediyor. Bu süreçte 3 kere cezaevine de giren Demir, şimdi yeniden cezaevine girmemek için mücadele ediyor.