Samsun'da koliden ve halıdan silah çıktı | Video 27 Nisan 2026 | 13:51 Samsun'un Canik ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta, ev eşyaları arasına gizlenmiş ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Canik ilçesinde bir araç durdurularak arama yapıldı. Araçta gerçekleştirilen detaylı kontrollerde, koliler ve halı içerisine gizlenmiş 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.



Ele geçirilen silahlara el konulurken, olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.