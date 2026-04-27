Giresun'da yanan evdeki Kur’an-ı Kerim zarar görmedi | Video
27 Nisan 2026 | 11:53
Giresun’un Duroğlu Beldesi Tekke Mahallesi Çukur Sokak’ta bulunan Tezer Akyol’a ait evde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında evdeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, Kur’an-ı Kerim’in zarar görmemesi dikkat çekti.
Edinilen bilgilere göre, yangının evin bacasından çıktığı tespit edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Duroğlu Belediyesi ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı.
