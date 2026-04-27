Hatay'da göçmen kaçıran organizatöre 124 bin TL trafik cezası | Video

27 Nisan 2026 | 09:15

Hatay’da polis ekipleri tarafından takip neticesinde durdurulan minibüste 14 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri kaçıran organizatöre trafik kurallarını ihlalden 124 bin TL cezai işlem uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekipleri tarafından; 23 Nisan tarihinde Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde takip neticesinde durdurulan minibüs içerisinde yapılan aramada Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 14 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 1 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Organizatör, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 124 bin TL idari para cezası yazılarak araç trafikten men edildi.
Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
