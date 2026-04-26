Haliliye'de otomobil yan yattı 26 Nisan 2026 | 16:59 Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Selahattin Eyyubi Mahallesi Diyarbakır yolu üzerinde meydana geldi. Yunus E.C. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Tek taraflı ve sıkışmalı olarak gerçekleşen kazada sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı. Araçta sıkışan yaralı, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.