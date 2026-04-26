Başakşehir'de iki grup arasında çıkan kavga kamerada | Video 26 Nisan 2026 | 13:14

Olay, dün gece saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Süzer Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Kavga yoldan geçen kişilerin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.