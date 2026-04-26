Eskişehir'de adamın üzerine camın düşme anına ait görüntüleri ortaya çıktı | Video 26 Nisan 2026 | 11:09 Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde caddede yürüyen 54 yaşında adamın kafasına cam düşme anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan bir dairenin camı, geçtiğimiz çarşamba günü iddiaya göre fırtına sebebi ile kırılmış, parçalar ise o esnada kaldırımda yürüyen 54 yaşındaki Emre Candemir'in kafasına düşmüştü. Yaralı adam ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.Cam düşme anına dair güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde şemsiyesiyle kaldırımdan yürüyen 54 yaşındaki Emre Candemir'in kafasına düşen cam parçalarından sonra acıyla yere yığıldığı ve daha sonra etraftakilerin yardımına koştuğu görülüyor.