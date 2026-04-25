Türkiye ve Suriye’den ortak uyuşturucu operasyonu: 236 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video
25 Nisan 2026 | 16:31
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir uluslararası uyuşturucu operasyonuna imza attı.
Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi tarafından 16 Nisam tarihinde yapılan uygulama neticesinde, geminin taşıdığı konteyner içerisinde zulalanmış 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
08:47
