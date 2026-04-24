57 Milyonluk siber vurgununa darbe: 18 tutuklama | Video
24 Nisan 2026 | 16:20
Karabük merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya üzerinden borsa yüksek getirili yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 18 kişi tutuklandı. Şebekenin 17 ilde 32 kişiyi yaklaşık 57 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.
Karabük'te dolandırılan vatandaşların ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin elde ettikleri suç gelirlerini paravan şirketler üzerinden şahıs hesaplarına aktardıkları, ardından kripto para borsalarında kaybettirme yöntemiyle aklamaya çalıştıkları belirlendi.
Yürütülen operasyonel faaliyetlerde 27 şüphelinin, Karabük ile birlikte toplam 17 ilde 32 müştekiden yaklaşık 57 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gümüşhane, Kocaeli ve Kütahya'da Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Mahkemeye çıkarılan 18 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın huzuru ile can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
02:20
00:36
00:34
Diyarbakır’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın | Video 24.04.2026 | 13:41
00:43
00:34
Bilecik'te drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 24.04.2026 | 11:58
04:51
Sahte altın üretip satan şüphelilere operasyon: 8 kişi yakalandı | Video 24.04.2026 | 11:25
01:01
03:40
01:27
04:09
Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'ne ziyaretçi akını | Video 24.04.2026 | 10:04
00:54
Arnavutköy'de okul servisi ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı! | Video 24.04.2026 | 09:43
02:17
00:48
Bursa İnegöl’de arazi kavgası: Baltalar ve sopalar konuştu! 4 yaralı | Video 24.04.2026 | 08:12
01:15
Tramvay yoluna giren otomobil direğe çarptı: 1 yaralı | Video 24.04.2026 | 08:12
01:21
Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem | Video 24.04.2026 | 07:33
02:58
Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi | Video 24.04.2026 | 07:26
01:40
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli yakalandı | Video 24.04.2026 | 07:26
01:39
Tekirdağ Çorlu'da polis memurunun dikkati hayat kurtardı | Video 24.04.2026 | 07:15
00:48
Bursa İnegöl’de baltalı sopalı arazi kavgası: 4 yaralı | Video 24.04.2026 | 07:15