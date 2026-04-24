Siverek’te 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi | Video
24 Nisan 2026 | 16:26
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere muhafaza altına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeye incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
