Siverek’te 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi | Video

Siverek'te 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi | 24 Nisan 2026 | 16:26 Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu madde imal etmek, nakletmek ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheliye ait olduğu değerlendirilen bir valizde yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 2 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi.Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere muhafaza altına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeye incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.