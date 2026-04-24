Siverek'te 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi | Video
Siverek’te 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi | Video

Siverek’te 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi | Video

24 Nisan 2026 | 16:26

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu madde imal etmek, nakletmek ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheliye ait olduğu değerlendirilen bir valizde yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 2 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere muhafaza altına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeye incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
