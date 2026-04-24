Video Yaşam Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'nde 'yolsuzluk' operasyonu; 49 gözaltı | Video
Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'nde 'yolsuzluk' operasyonu; 49 gözaltı | Video

Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'nde 'yolsuzluk' operasyonu; 49 gözaltı | Video

24 Nisan 2026 | 11:09

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, belediyenin önceki yönetim dönemine ilişkin yolsuzluk suçlamasıyla düzenlenen operasyonda aralarında eski belediye başkanı Şeref Albayrak’ın da bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2024 yılları arasında belediyede ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın yanı sıra belediye encümen üyeleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personelin de aralarında bulunduğu toplam 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Halfeti Belediyesi'nde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu raporları doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde, 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli şahsa yönelik işlem başlatılmış olup, 49 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

