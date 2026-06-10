Video Yaşam Silivri'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Silivri'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

10 Haziran 2026 15:21

Silivri'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatının alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Silivri ve Çanta itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin çatı katında gerçekleştirdiği incelemede içeride kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Silivri’de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü 02:49
Silivri'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü 10.06.2026 | 15:18
Aniden yola fırlayan bisikletli çocuklar ölümün kıyısından döndü 01:43
Aniden yola fırlayan bisikletli çocuklar ölümün kıyısından döndü 10.06.2026 | 14:45
Biri bıçak çekti biri kaldırım taşı fırlattı! Ölümlü kavgada tahliye kararı 00:57
Biri bıçak çekti biri kaldırım taşı fırlattı! Ölümlü kavgada tahliye kararı 10.06.2026 | 14:28
Trafikte makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin TL ceza! 00:35
Trafikte makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin TL ceza! 10.06.2026 | 14:22
Binadan beton parçaları koptu, caddede yürüyenler son anda kurtuldu 00:33
Binadan beton parçaları koptu, caddede yürüyenler son anda kurtuldu 10.06.2026 | 14:04
Şoförü uyuyan dolmuş dolmuş, polis okulunun duvarına çarptı: 7 yaralı 00:48
Şoförü uyuyan dolmuş dolmuş, polis okulunun duvarına çarptı: 7 yaralı 10.06.2026 | 13:36
Avrasya Tüneli’nde paniğe neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 00:20
Avrasya Tüneli'nde paniğe neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 10.06.2026 | 13:06
Kamyonetteki araç lastiklerinden 20 bin paket kaçak sigara çıktı 00:25
Kamyonetteki araç lastiklerinden 20 bin paket kaçak sigara çıktı 10.06.2026 | 11:43
FSM çıkışında zincirleme kaza! Ters dönen aracın sürücüsü yaralandı 01:14
FSM çıkışında zincirleme kaza! Ters dönen aracın sürücüsü yaralandı 10.06.2026 | 11:32
Minibüs şoförü direksiyon başında video izledi! 01:04
Minibüs şoförü direksiyon başında video izledi! 10.06.2026 | 11:25
Pantolon paçası nedeniyle tartıştı: Terzinin kızını darp etti! O anlar kamerada 01:29
Pantolon paçası nedeniyle tartıştı: Terzinin kızını darp etti! O anlar kamerada 10.06.2026 | 11:16
Evde izinsiz beslenen 42 yılana el konuldu, sahibine para cezası kesildi! 00:28
Evde izinsiz beslenen 42 yılana el konuldu, sahibine para cezası kesildi! 10.06.2026 | 10:56
Ankara’da parkta dehşet: Eski kız arkadaşını kıskanıp 16 yaşındaki çocuğu öldürdü! Şüpheli gözaltında 00:28
Ankara'da parkta dehşet: Eski kız arkadaşını kıskanıp 16 yaşındaki çocuğu öldürdü! Şüpheli gözaltında 10.06.2026 | 10:39
Lüks otomobilin 400 bin liralık altın amblemini çaldı: ’Şüpheliyle aynı kıyafeti giymişiz’ dedi 05:53
Lüks otomobilin 400 bin liralık altın amblemini çaldı: 'Şüpheliyle aynı kıyafeti giymişiz' dedi 10.06.2026 | 10:31
TEM Otoyolu’nda araç takla attı: Yolun ortasında ters şekilde duran araç trafikte yoğunluk oluşturdu 02:19
TEM Otoyolu’nda araç takla attı: Yolun ortasında ters şekilde duran araç trafikte yoğunluk oluşturdu 10.06.2026 | 10:25
SON DAKİKA… Mezdeke Aynur cinayetinde flaş gelişme! Katilin evinden çıkanlar kan dondurdu: Meğer daha önce… 02:08
SON DAKİKA… Mezdeke Aynur cinayetinde flaş gelişme! Katilin evinden çıkanlar kan dondurdu: Meğer daha önce… 10.06.2026 | 10:02
Yana yatmış şekilde seyreden dorse herkesi korkuttu! 00:12
Yana yatmış şekilde seyreden dorse herkesi korkuttu! 10.06.2026 | 09:48
’Aile evi’ görünümlü ’zula evi’! Uyuşturucu ve 5 tabanca bulundu: Anne- oğul yakalandı 01:51
'Aile evi' görünümlü 'zula evi'! Uyuşturucu ve 5 tabanca bulundu: Anne- oğul yakalandı 10.06.2026 | 09:36
Hatay’da çocuk parkı kundaklandı: Mahalleli tepkili! 06:06
Hatay'da çocuk parkı kundaklandı: Mahalleli tepkili! 10.06.2026 | 09:29
Yolda yürürken başına sineklik düştü! Kadının yaralandığı anlar kamerada 00:11
Yolda yürürken başına sineklik düştü! Kadının yaralandığı anlar kamerada 10.06.2026 | 09:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA