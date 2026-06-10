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Aniden yola fırlayan bisikletli çocuklar ölümün kıyısından döndü

Aniden yola fırlayan bisikletli çocuklar ölümün kıyısından döndü

10 Haziran 2026 14:48

Sakarya'da ana caddeye fırlayan bisikletli çocuk, belediye otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Facianın eşiğinden dönülen o korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, yan yoldan bisikletiyle ilerleyen çocuklar, trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden dikkatsizce ana yola fırladı. O esnada caddede seyir halinde olan belediye otobüsü, çocuklara aracın yan tarafı ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşerek hafif şekilde yaralanan çocukların yardımına vatandaşlar koştu.
Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan çocukların o anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bisikletli çocukların hızla ana caddeye çıkması, caddeden geçen belediye otobüsünün çarpması, otobüs şoförünün ve vatandaşın yardıma koştuğu anlar yer aldı.

"Allah korudu ölümle burun buruna geldiler"
Kazada çocuklara yardımcı olmak için bölgeye giden işletme sahibi Enes Baytar, "Biz çığlık sesiyle bir anda dışarı fırladık ve çocukları yerde görünce ilk yardımı yapmak için koştuk. Durumları biz gördüğümüzde iyi gibiydi ama olayın sıcaklığıyla fark etmemiş olabilir diye hızlı bir şekilde ambulansa haber verdik. Güvenlik kamerasını izleyince çocukların dikkatsizce yola fırladıklarını fark ettik. Allah korusun otobüs 3 saniye daha geç gelseydi belki de altına gireceklerdi. Allah korudu ölümle burun buruna geldiler" dedi.

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