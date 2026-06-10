SON DAKİKA… Mezdeke Aynur cinayetinde flaş gelişme! Katilin evinden çıkanlar kan dondurdu: Meğer daha önce… 10 Haziran 2026 10:20 SON DAKİKA… İstanbul'da öldürülen Mezdeke Aynur Kanbur cinayeti ile ilgili çarpıcı gelişme yaşandı. Soruşturma derinleşirken katil zanlısı Bülent Gündüz "Bizim sülalede dansözlük yapılmaz" diyerek Kanbur'u öldürdüğünü itiraf etmişti. Caninin evindeki aramalarda ele geçirilen materyaller tüyler ürpertirken daha önce gerçekleştirdiği eylem kan dondurdu. İşte detaylar… VİDEO DEVAM EDİYOR

"DANSÖZLÜK YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent Gündüz'ün ise ilk sorgusunun ardından cinayeti itiraf etti. Avukat eşliğinde alınan ifadesinde de Aynur Kambur'u öldürdüğünü söyleyen Gündüz'ün olayı tüm detayları ile anlattığı belirtildi. Şüpheli Gündüz'ün "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim." dediği öğrenildi.

EVİNDEN ÇIKANLAR KAN DONDURDU

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda dikkat çeken materyaller ele geçirildi. Operasyonda uzun namlulu silahın yanı sıra gaz maskesi de bulundu. Polis ekipleri ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme başlattı.

ÖLDÜRMEYE GİTMEDEN ÖNCE TELEFONUNU KAPATIYOR

Aynur Kanbur cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştiren görüntüler de ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ulaştığı metrobüs güvenlik kamerası kayıtlarında, katil zanlısı Bülent Gündüz'ün cinayeti işlemek için Avcılar'dan metrobüse bindiği görülüyor. Zanlının metrobüse bindikten sonra görüntülerde sağ baştaki koltuğa oturduğu görülüyor. Bir süre yolculuk yapan şüpheli, daha sonra cebinden cep telefonunu çıkarıyor.

METROBÜSTE SİM KARTINI ÇIKARMIŞ

Kamera kayıtlarında şüphelinin cep telefonuyla bir süre işlem yaptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise telefonun sim kartını çıkardığı ve ardından cihazı kapattığı dikkat çekiyor.

OLAY ÖNCESİ VE SONRASI TELEFONU KAPALI

Yıllarca faili meçhul kalan dosyanın yeniden incelenmesi sırasında ortaya çıkan bu görüntüler, soruşturmanın en önemli delilleri arasında yer aldı. HTS kayıtlarıyla birlikte değerlendirilen görüntülerde, zanlının telefonunun cinayetten hemen önce kapandığı ve ertesi gün öğle saatlerine kadar açılmadığı da tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.