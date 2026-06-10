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Trafikte makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin TL ceza!

Trafikte makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin TL ceza!

10 Haziran 2026 14:26

Mersin'de trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz otomobil sürücüsüne toplamda 170 bin TL ceza kesildi.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi 151. Cadde'de bir aracın trafikte art arda şerit değiştirip trafiği tehlikeye attığını tespit etti. Vatandaşların çektiği görüntülerden yola çıkan ekipler aracın sürücüsünün B.K. olduğunu belirledi. Yakalanan sürücüye makas atmak, ehliyetsiz araç kullanmak maddelerinden 170 bin TL ceza uygulanırken araç 60 gün trafikten men edildi.

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