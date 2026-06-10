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Kamyonetteki araç lastiklerinden 20 bin paket kaçak sigara çıktı

Kamyonetteki araç lastiklerinden 20 bin paket kaçak sigara çıktı

10 Haziran 2026 11:45

Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonetin kasasındaki araç lastiklerinin içerisinde piyasa değeri 1 milyon 750 bin lira olan 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasındaki araç lastiklerinin içerisini kontrol eden ekipler, piyasa değeri 1 milyon 750 bin lira olan 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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