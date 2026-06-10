Video Yaşam Avrasya Tüneli'nde paniğe neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Avrasya Tüneli'nde paniğe neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Avrasya Tüneli'nde paniğe neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

10 Haziran 2026 13:09

İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki otomobilin, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Paniğe neden olayda çarpma sonucu patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele akmış, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığı belirtilmişti.
Avrasya Tüneli'nde geçtiğmiz pazartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda seyir halindeki otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarpmış, patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştı. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştı. Tünele akan suyun deniz suyu olduğu iddiaları paniğe neden olmuştu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığı ifade edilmiş, geçişlere bir süre kapatılan Avrasya Tüneli çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar kullanıma açılmıştı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Paniğe neden olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı, çarpma sonucu patlayan musluktan tünele su aktığı görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avrasya Tüneli’nde paniğe neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 00:20
Avrasya Tüneli'nde paniğe neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 10.06.2026 | 13:06
Kamyonetteki araç lastiklerinden 20 bin paket kaçak sigara çıktı 00:25
Kamyonetteki araç lastiklerinden 20 bin paket kaçak sigara çıktı 10.06.2026 | 11:43
FSM çıkışında zincirleme kaza! Ters dönen aracın sürücüsü yaralandı 01:14
FSM çıkışında zincirleme kaza! Ters dönen aracın sürücüsü yaralandı 10.06.2026 | 11:32
Minibüs şoförü direksiyon başında video izledi! 01:04
Minibüs şoförü direksiyon başında video izledi! 10.06.2026 | 11:25
Pantolon paçası nedeniyle tartıştı: Terzinin kızını darp etti! O anlar kamerada 01:29
Pantolon paçası nedeniyle tartıştı: Terzinin kızını darp etti! O anlar kamerada 10.06.2026 | 11:16
Evde izinsiz beslenen 42 yılana el konuldu, sahibine para cezası kesildi! 00:28
Evde izinsiz beslenen 42 yılana el konuldu, sahibine para cezası kesildi! 10.06.2026 | 10:56
Ankara’da parkta dehşet: Eski kız arkadaşını kıskanıp 16 yaşındaki çocuğu öldürdü! Şüpheli gözaltında 00:28
Ankara'da parkta dehşet: Eski kız arkadaşını kıskanıp 16 yaşındaki çocuğu öldürdü! Şüpheli gözaltında 10.06.2026 | 10:39
Lüks otomobilin 400 bin liralık altın amblemini çaldı: ’Şüpheliyle aynı kıyafeti giymişiz’ dedi 05:53
Lüks otomobilin 400 bin liralık altın amblemini çaldı: 'Şüpheliyle aynı kıyafeti giymişiz' dedi 10.06.2026 | 10:31
TEM Otoyolu’nda araç takla attı: Yolun ortasında ters şekilde duran araç trafikte yoğunluk oluşturdu 02:19
TEM Otoyolu’nda araç takla attı: Yolun ortasında ters şekilde duran araç trafikte yoğunluk oluşturdu 10.06.2026 | 10:25
SON DAKİKA… Mezdeke Aynur cinayetinde flaş gelişme! Katilin evinden çıkanlar kan dondurdu: Meğer daha önce… 02:08
SON DAKİKA… Mezdeke Aynur cinayetinde flaş gelişme! Katilin evinden çıkanlar kan dondurdu: Meğer daha önce… 10.06.2026 | 10:02
Yana yatmış şekilde seyreden dorse herkesi korkuttu! 00:12
Yana yatmış şekilde seyreden dorse herkesi korkuttu! 10.06.2026 | 09:48
’Aile evi’ görünümlü ’zula evi’! Uyuşturucu ve 5 tabanca bulundu: Anne- oğul yakalandı 01:51
'Aile evi' görünümlü 'zula evi'! Uyuşturucu ve 5 tabanca bulundu: Anne- oğul yakalandı 10.06.2026 | 09:36
Hatay’da çocuk parkı kundaklandı: Mahalleli tepkili! 06:06
Hatay'da çocuk parkı kundaklandı: Mahalleli tepkili! 10.06.2026 | 09:29
Yolda yürürken başına sineklik düştü! Kadının yaralandığı anlar kamerada 00:11
Yolda yürürken başına sineklik düştü! Kadının yaralandığı anlar kamerada 10.06.2026 | 09:21
Tuvalet giderine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı 00:37
Tuvalet giderine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı 10.06.2026 | 09:15
Ankara’da 4 kumarhaneye baskın: 11 şüpheli suçüstü yakalandı | Video 00:54
Ankara'da 4 kumarhaneye baskın: 11 şüpheli suçüstü yakalandı | Video 10.06.2026 | 08:44
Aynur Kanbur cinayetinde katilin metrobüsteki görüntüsü ortaya çıktı 01:13
Aynur Kanbur cinayetinde katilin metrobüsteki görüntüsü ortaya çıktı 09.06.2026 | 19:40
Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde flaş gelişme! Şüpheli cinayeti itiraf etti: Silahı denize attım 00:55
Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde flaş gelişme! Şüpheli cinayeti itiraf etti: Silahı denize attım 09.06.2026 | 17:46
Polis ve sürücünün kavga ettiği olayda idari soruşturma açıldı: Tartışma anı kamerada! 01:44
Polis ve sürücünün kavga ettiği olayda idari soruşturma açıldı: Tartışma anı kamerada! 09.06.2026 | 16:56
Su borusu patladı! Yollar göle döndü 01:41
Su borusu patladı! Yollar göle döndü 09.06.2026 | 16:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA