Yana yatmış şekilde seyreden dorse herkesi korkuttu!
10 Haziran 2026 10:06
Bursa'da trafikte ilerleyen bir tırın yana yatmış şekilde seyreden dorsesi, görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeye davetiye çıkaran anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yana doğru yattı. Buna rağmen yoluna devam eden sürücü, trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Yana yatmış şekilde seyreden dorseyi gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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