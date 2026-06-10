Video Yaşam 'Aile evi' görünümlü 'zula evi'! Uyuşturucu ve 5 tabanca bulundu: Anne- oğul yakalandı
'Aile evi' görünümlü 'zula evi'! Uyuşturucu ve 5 tabanca bulundu: Anne- oğul yakalandı

'Aile evi' görünümlü 'zula evi'! Uyuşturucu ve 5 tabanca bulundu: Anne- oğul yakalandı

10 Haziran 2026 09:41

Kağıthane’de 'zula evi' olarak kullanıldığı tespit edilen adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 691 gram marihuana, 2 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan vakumlama makinesi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen Bahriye Y. (40) ile oğlu A.E.Y. (17) gözaltına alındı. Yapılan incelemede evin 'aile evi' şeklinde düzenlendiği ve abonelik kayıtlarının Bahriye Y. adına olduğu, uyuşturucu ve silahların da bu adreste saklandığı belirlendi. Gözaltına alınan A.E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde çalışma yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mahallede bulunan sokaktaki evin uyuşturucu satıcıları ve silah ticareti yapan şüpheliler tarafından 'zula evi' olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis ekipleri hazırlıklarını tamamlanmasının ardından eve operasyon düzenledi.

'AİLE EVİ' GÖRÜNÜMLÜ 'ZULA EVİ'

Adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 691 gram marihuana, 2 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen vakumlama makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde silah ve uyuşturucuların bulunduğu evin 'aile evi' şeklinde düzenlendiği, evin ve abonelik kayıtlarının Bahriye Y. adına olduğu tespit edildi. Operasyonda Bahriye Y. ile oğlu A.E.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli Bahriye Y., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. A.E.Y. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.E.Y., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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