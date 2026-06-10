Biri bıçak çekti biri kaldırım taşı fırlattı! Ölümlü kavgada tahliye kararı 10 Haziran 2026 14:31 Hatay'ın Defne ilçesinde kendisine bıçak çeken Nurettin Ateş'i (63) başına kaldırım taşıyla vurarak öldüren ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen A.K., hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Ateş'in ailesi karara tepki göstererek itiraz etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 22 Şubat 2025'te Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen A.K., sokakta yürüyen emekli Nurettin Ateş ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmada Ateş, bıçakla A.K.'nin üzerine yürüdü. Yerden kaldırım taşı alan A.K., Ateş'in başına fırlattı. Ateş'in yere yığıldığını gören A.K., kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ateş, doktorların müdahalesine rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Polis tarafından gözaltına alınan A.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianameyle dava açıldı. 2 Haziran'da görülen duruşmada hakim karşısına çıkan A.K., adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara itiraz eden Ateş ailesi, şüphelinin tutuklanmasını istedi.