ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Mercan Köşk’ün ilk tanıtımı yayınlandı!

10 Haziran 2026 10:47

ATV’nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alan FARO ve Sinehane ortak yapımı ‘Mercan Köşk’ dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Çekimlerine geçtiğimiz günlerde Mersin Tarsus’ta başlanan dizi, yayınlanan ilk tanıtımıyla gizem dolu hikâyesine ve etkileyici atmosferine dair ilk ipuçlarını paylaştı.