Esra Erol İle Var Mısın Yok Musun | 22. Bölüm Fragman
20 Temmuz 2026 11:15
Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun’da; Türkiye’nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor. Var Mısın Yok Musun yeni bölümüyle Salı 20:00'da atv'de!
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