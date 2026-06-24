Var Mısın Yok Musun 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
24 Haziran 2026 10:31
Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 10.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu. Merakla beklenen Var Mısın Yok Musun yarışmasının 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı.
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