Var Mısın Yok Musun 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

05 Haziran 2026 | 08:42

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun’da; Türkiye’nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor. Heyecenla beklenen Var Mısın Yok Musun 4. Bölümüyle bu akşam atv'de!