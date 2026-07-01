Mercan Köşk’ten ilk ön izleme sahnesi yayınlandı | Video

01 Temmuz 2026 11:07

atv'nin yeni sezonu için hazırlanan, çekimleri Tarsus'un tarihi ve büyüleyici dokusunda devam eden, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinden ilk ön izleme yayınlandı. Yayınlanan özel sahne, dizinin merkezindeki güç mücadelesine dair çarpıcı ipuçları verirken, gizem ve gerilim dolu atmosferiyle merak uyandırıyor.