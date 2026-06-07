Altı Üstü İstanbul’dan merak arttıran tanıtım!
07 Haziran 2026 | 15:19
ATV’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından, NTC Medya imzalı “Altı Üstü İstanbul”, 15 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle öne çıkan dizinin yeni tanıtımı dün akşam yayınlandı.
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