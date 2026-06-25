Var Mısın Yok Musun 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

25 Haziran 2026 09:11

Var Mısın Yok Musun 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Esra Erol'un sunumuyla Var Mısın Yok Musun yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!