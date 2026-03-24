Video Yaşam SON DAKİKA | Erol Köse'nin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
24.03.2026 | 07:49

Son dakika haberleri...  İstanbul Sarıyer'de 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse’nin düşme anına ilişkin görüntüler ile kendi yazdığı öne sürülen bir not ortaya çıktı.

istanbul Sarıyer Maslak Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında 40 katlı bir sitenin 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin (61) ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Köse'nin düşerek yaşamını yitirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Köse'nin yüksekten düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu anlar yer aldı.

Ölmeden önce yazdığı not ortaya çıktı
Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, Erol Köse'nin ölmeden önce yazdığı öne sürülen bir not ortaya çıktı. Köse'nin isim, soy isim ve imzasının yer aldığı notta, "ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum. Tüm sorumluluk benim. Not: Kediye iyi bakın" yazdığı ortaya çıktı.
