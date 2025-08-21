Video Magazin Erol Köse’nin kızı Dijan Köse’den tepki toplayan paylaşım! Korkudan denize atlayan kızı kahkahalarla izledi!
Erol Köse’nin kızı Dijan Köse’den tepki toplayan paylaşım! Korkudan denize atlayan kızı kahkahalarla izledi!

Erol Köse’nin kızı Dijan Köse’den tepki toplayan paylaşım! Korkudan denize atlayan kızı kahkahalarla izledi!

21.08.2025 | 18:28

Erol Köse’nin kızı Dijan Köse’nin son yaptığı paylaşım tepki topladı. Dijan Köse, sahibi olduğu köpeğin tasmasını açtığı ve o köpeğin bir kızın üstüne koştuğu anları sosyal medyada yayınladı. Köpeğin üstüne koştuğu an korkudan ne yapacağını bilmeyen bir kız çocuğu denize atladı. O anları kahkalarla paylaşan Dijan Köse’ye ise tepki yağdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erol Köse’nin kızı Dijan Köse’den tepki toplayan paylaşım! Korkudan denize atlayan kızı kahkahalarla izledi! 00:17
Erol Köse’nin kızı Dijan Köse’den tepki toplayan paylaşım! Korkudan denize atlayan kızı kahkahalarla izledi! 21.08.2025 | 18:28
Çocuklarına nazar değdi! Alişan’ın esprili tepkisi herkesi güldürdü | Video 00:31
Çocuklarına nazar değdi! Alişan'ın esprili tepkisi herkesi güldürdü | Video 21.08.2025 | 14:37
Seray Sever kaza yaptı! 00:24
Seray Sever kaza yaptı! 20.08.2025 | 22:03
Pınar Altuğ’un yoga videosu başına dert oldu | Video 00:53
Pınar Altuğ'un yoga videosu başına dert oldu | Video 20.08.2025 | 10:33
Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’in iddialarına videolu cevap! 01:00
Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'in iddialarına videolu cevap! 19.08.2025 | 21:28
Gizem Karaca kızı Yaz ile ev hallerini paylaştı | Video 00:25
Gizem Karaca kızı Yaz ile ev hallerini paylaştı | Video 19.08.2025 | 11:32
Survivor yarışmasıyla ünlenen Almeda Baylan’ın aracı takla attı! Kazadan sonra şoka girdi! 00:28
Survivor yarışmasıyla ünlenen Almeda Baylan’ın aracı takla attı! Kazadan sonra şoka girdi! 17.08.2025 | 20:29
Yasemin Yürük kendisine gelen ’Çok çirkin’ mesajına sinirlendi! Doğalın ne kardeş? | Video 00:27
Yasemin Yürük kendisine gelen 'Çok çirkin' mesajına sinirlendi! "Doğalın ne kardeş?" | Video 17.08.2025 | 16:28
Hülya Avşar mutfağa girdi! O anlar gündem oldu: Gerçek yüzüm | Video 00:40
Hülya Avşar mutfağa girdi! O anlar gündem oldu: "Gerçek yüzüm" | Video 17.08.2025 | 15:38
İdo Tatlıses ikizlerini böyle güldürdü | Video 00:37
İdo Tatlıses ikizlerini böyle güldürdü | Video 17.08.2025 | 14:45
Bahar Candan’dan gelen dans paylaşımı tepki topladı: Tedavi olun! 00:13
Bahar Candan’dan gelen dans paylaşımı tepki topladı: Tedavi olun! 15.08.2025 | 00:17
Oyuncu İlker Aksum minik kızı Lila’yı sahilde paylaştı! 00:33
Oyuncu İlker Aksum minik kızı Lila’yı sahilde paylaştı! 14.08.2025 | 19:57
Polisin üzerine araç sürmüştü! Yalın ayak oynayan Dilan Çıtak böyle kendinden geçti | Video 00:36
Polisin üzerine araç sürmüştü! Yalın ayak oynayan Dilan Çıtak böyle kendinden geçti | Video 14.08.2025 | 16:54
Kobra Murat’ın kızının sözünde takılan takılar sosyal medyada gündem oldu! 00:55
Kobra Murat’ın kızının sözünde takılan takılar sosyal medyada gündem oldu! 13.08.2025 | 22:58
İrem Derici katıldığı düğünde sevgilisinden sürpriz evlilik teklifi aldı! 01:01
İrem Derici katıldığı düğünde sevgilisinden sürpriz evlilik teklifi aldı! 13.08.2025 | 00:02
Müge Anlı ile ‘Güven Bana’da bütün soruları doğru cevaplandırdılar! 03:02
Müge Anlı ile ‘Güven Bana’da bütün soruları doğru cevaplandırdılar! 12.08.2025 | 23:21
Müge Anlı ile ‘Güven Bana’da rekor! Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer bütün soruları cevapladı! 02:41
Müge Anlı ile ‘Güven Bana’da rekor! Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer bütün soruları cevapladı! 12.08.2025 | 23:11
Jennifer Lopez konseri sırasında böcek istilasından böyle kurtuldu 00:35
Jennifer Lopez konseri sırasında böcek istilasından böyle kurtuldu 11.08.2025 | 21:38
İbrahim Tatlıses söyledi, İdo ve Yasemin Şefkatli dans etti | Video 00:27
İbrahim Tatlıses söyledi, İdo ve Yasemin Şefkatli dans etti | Video 11.08.2025 | 16:09
Danla Biliç’i darbeden eski sevgili hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi | Video 00:15
Danla Biliç'i darbeden eski sevgili hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi | Video 11.08.2025 | 12:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY