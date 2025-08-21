Erol Köse’nin kızı Dijan Köse’den tepki toplayan paylaşım! Korkudan denize atlayan kızı kahkahalarla izledi!

Erol Köse’nin kızı Dijan Köse’nin son yaptığı paylaşım tepki topladı. Dijan Köse, sahibi olduğu köpeğin tasmasını açtığı ve o köpeğin bir kızın üstüne koştuğu anları sosyal medyada yayınladı. Köpeğin üstüne koştuğu an korkudan ne yapacağını bilmeyen bir kız çocuğu denize atladı. O anları kahkalarla paylaşan Dijan Köse’ye ise tepki yağdı.