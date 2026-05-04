Gaziantep'te süper hücre şehri talan etti: Hortum adamı fırlattı | Video

04 Mayıs 2026 | 09:16

Gaziantep kent genelinde öğle saatlerinden sonra süper hücre etkili oldu. Aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü, hortum oluştu, sel oldu, araçlar zarar gördü. Hortumun Vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

Gaziantep kent genelinde öğle saatlerinden sonra süper hücre etkili oldu. Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan süper hücre kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Süper hücrenin etkisiyle bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına cadde ve sokaklar ile köprü altlarını gole çevirdi. Etkili olan yağmur, dolu ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü, hortum oluştu, sel oldu, araçlar zarar gördü. Oğuzeli ilçesinde etkili olan hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralandı, ağaçlar kökünden söküldü, kamyonlar devrildi. Vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

Kentin pek çok noktasında ekipler önlem alırken yağış, sel ve fırtına etkisiyle çok sayıda kişinin yaralandığı, pek çok noktada ciddi maddi hasarlar meydana geldiği öğrenildi.
