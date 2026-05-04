Sahte belgecilere operasyon: 31 kişi gözaltına alındı | Video 04 Mayıs 2026 | 08:54 İstanbul Emniyeti’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi; yabancı uyruklu kişilere ikamet izni alınması için sahte belgeler ve gerçeğe aykırı taahhütnameler hazırlayan ve belgelerin üzerinde tahrifatlar yapan 31 kişiyi gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; yabancı uyruklu kişilere ikamet izni alınması için sahte belgeler hazırlayan ve ikamet izni alınması işlemleri esnasında ibraz edilen belgeler üzerinde bazı tahrifatlar yapan kişileri tespit etti. Söz konusu kişilerin gerçeğe aykırı taahhütnameler hazırlayarak suç faaliyetinde bulundukları saptandı.

SAHTE EVRAKLAR ELE GEÇİRİLDİ

Titiz bir çalışma yürüten ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; çok sayıda adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli baskın yaptı. 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul il Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Baskın düzenlenen adreslerde bazı sahte belgeler ve evraklar ele geçirildi ve tamamı detaylı incelemeye alındı.