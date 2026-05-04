Bursa'da TIR, ışıklarda duran tankere çarptı: 1 ölü | video

04 Mayıs 2026 | 08:23

Bursa'nın Orhangazi'de meydana gelen trafik kazasında otomotiv yedek parça yüklü bir TIR, önünde trafik ışıklarında bekleyen akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada TIR sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza sabah 06.00 sıralarında Yalova-Bursa Karayolu Orhangazi Göl Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Yaşar Yüksel (58) idaresindeki 16 AYK 564 plakalı TIR Orhangazi Göl Işıklı kavşağında trafik ışıklarında bekleyen bir akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kaza sonrasında hurdaya dönen TIR sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekipleri sürücü Yaşar Yüksel'i araç içinden çıkardı. Sağlık ekipleri talihsiz sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.


Trafik kontrollü sağlandı
Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolu Orhangazi Göl kavşağında polis güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasından sonra ise trafik normale döndü. Kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

