Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi | Video
03 Mayıs 2026 | 14:03
Batman’da polis ekiplerince durdurulan 2 araçta yapılan aramada 13 adet tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman-Bismil yolu üzerinde uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 11 adet Glock ibareli (9x19 mm) ve 2 adet Gribzone ibareli (9x19 mm) olmak üzere toplam 13 adet tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
