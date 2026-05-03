Staj yaptığı pastanede akıma kapılan 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti | Video

Staj yaptığı pastanede akıma kapılan 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

03 Mayıs 2026 | 09:07

Hatay'da staj yaptığı pastanede çalışırken elektrik akımına kapılarak can veren 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay; 1 Mayıs tarihinde İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesinde bulunan pastanede meydana geldi. İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, iş yerinde çalıştığı esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İş yerindekilerin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Karagön, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karagön, hayatını kaybetti. Akıma kapılarak can veren Karagön, İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Karagön'ün ailesi zor anlar yaşadı. Olay sonrası pastane sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.
