Bahar beklenirken kış geldi... Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı | Video
02 Mayıs 2026 | 16:41
Sakarya’nın yüksek kesimlerinde mayıs ayının ilk günlerinde kar yağışı etkili oldu, bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yükseldi.
Bölge genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yağışlar, Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde 1 Mayıs itibarıyla kar yağışı etkili oldu. Bahara girilmesi beklenirken ilçe merkezinde hava sıcaklığı 9 derece olarak ölçüldü. Yağış sonrasında bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yükseldi. Bölgede yaşayan Mustafa Pelin, "30 Nisan'da havalar güneşliydi ama havaların soğumasıyla kar yağmaya başladı" dedi.
