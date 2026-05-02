İşlediği suçlardan hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kömürlükte yakalandı | Video

İşlediği suçlardan hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kömürlükte yakalandı

02 Mayıs 2026 | 16:45

İşlediği suçlardan hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.P., Beyoğlu'nda kendisini yakalamaya gelen polislerden saklanmaya çalıştığı kömürlükte gözaltına alındı. Hakkında ayrıca 25 UYAP araması olduğu öğrenilen E.P., cezaevine teslim edildi.