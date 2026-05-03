Gayrettepe'de polis hırsızları yakaladı | Video

03 Mayıs 2026 | 09:59

İstanbul Beşiktaş’ta Gayrettepe Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir olayın tahkikatından dönerken gözleri iki kadına takıldı. Bir süre takibe alınan kadınların Gayrettepe’de bir eve girip çıktıkları görülünce suçüstü gözaltına alındılar. İki kadının üzerinden evden aldıkları bilgisayar ve 264 bin lira değerindeki ziynet eşyası ele geçirildi. Çalınan malzemeler sahibi S.G.E.'ye teslim edilirken gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Gayrettepe Süleyman Bey sokakta 23 Nisan günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ellerindeki bir konu için kamera çalışması yapıp şubeye dönüş yoluna geçtiler. Asayiş Şubeye birkaç sokak kala gözleri iki kadına takıldı. Hırsızlık Büronun deneyimli dedektifleri o iki kadını bir süre takibe aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Duruşlarından sıkıntılı oldukları anlaşılan 2 kadın çok geçmeden harekete geçti. Süleyman Bey sokakta bulunan S.G.E.'ye ait eve girdiler. 2 kadın evdeki 264 bin lira değerindeki ziynet eşyasını ve dizüstü bilgisayarı alıp çıktı. Ancak kapıda Hırsızlık Büro ekiplerinin kucağına düştü.

32 KAYDI 2 ARANMASI ÇIKTI

Suçüstü yakalanan 2 kadındaki hırsızlık malları alınıp sahibine teslim edilirken şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan 22 yaşındaki N.Ç.'nin 32 suç kaydının olduğu ve 2 aranmasının olduğu ortaya çıkarken, 23 yaşındaki N.D.'nin ise 6 kaydının olduğu öğrenildi.

2 HIRSIZ TUTUKLANDI

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

